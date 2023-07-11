Eğitimine önlisansın ardından 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler merak ettiği konuların başında DGS başvuru tarihi ne zaman sorusu geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına yönelik araştırmalar yeni yıla az süre kala hız kazandı.

DGS 2023 sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

2023 DGS başvurusu ne yapıldı?

2023 DGS başvuruları 5 Mayıs 5 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

DGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı’na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM DGS

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS sonuçları da 11 Ağustos 2023’de açıklanacak.

2022-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri yaparken, bilgisayar karşısında çok heyecanlı anlar başlamıştır.

DGS tercihleri ile istemediğiniz bir yere giderseniz okulu bırakıp bir sene daha hazırlanmaya karar verdiğinizde, diploma notunuzdan gelen puanın, bir sene geçerli olmakla birlikte seneye yarıya inecektir. Unutmayın ki DGS tercihlerinde 0,5 puanın çok önemi var!

DGS sonuçlarından istediğiniz puanı aldınız ve artık tercih zamanı mı geldi?

İlk önce yapmanız gereken gitmek istediğiniz bölümleri ve üniversiteleri araştırıp, geçen sene kaç puan ile kapattığına bakmak. Çünkü DGS puanları fazla değişmez, geçen sene kaç puan ile kapatmış ise bu sene o bölüm ve üniversitenin puanında en fazla 3 - 5 puan oynamaya olacaktır.

DGS sınavında kat sayı sistemi nedir?

DGS sınavında kat sayı sistemi, KPSS sınavında olduğu gibi geçen sene yaptığınız netlerle bu sene aynı netler çıkarsanızda, aynı sonucu alamazsanız. Örnek verecek olursak:

Matematikte sorularından 5.soru, sınava girenler için basit olabilir ve o sorunun getirdiği puan değeri az sayılır. Ama Matematikten 10.soruyu da yapan kişi sayısı az olursa, 10.sorunun size getireceği puan değeri, 5.sorudan fazla olacaktır.

DGS sınavını okuduğunuz ve tercih edeceğiniz bölüme göre doldurmanız size zaman kazandıracak. Örnek vermek gerekirse, sayısal bir bölüm okudunuz, bir tane matematik neti size getireceği net: (2.905) olurken, sözelden yaptığınız doğruların getireceği puan değeri: (0.584) olacaktır.

DGS katsayı sistemi, sözel ve sayısal olmanız durumunda, tam tersi durum gösterecektir. DGS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. DGS sınavında yapamadığınız soruları sallarken iyi düşününüz, çünkü tercih yaparken 1 puan bile size yardımcı olacak.

DGS sınavına kaç kez girilir?

Meslek Yüksek Okulu mezunu oldunuz ve DGS sınavına kaç hakkım var diye mi merak ediyorsunuz?

DGS sınavına en fazla 2 kere veya en fazla 4 kere girebilirsin dedikoduları internet üzerinde her sene dönmektedir.