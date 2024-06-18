Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. DGS, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlamak için düzenlenmektedir. Peki, 2024 DGS ne zaman? DGS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavı bu sene 30 Haziran'da düzenlenecek. Adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav yerlerine odaklanıldı. ÖSYM adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandıktan sonra, DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2024 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal netlerinin o seneye ait katsayılarla ve diploma puanlarıyla hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) 0,6 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

DGS SORU KATSAYILARI

Sayısal puanında bir sayısal neti 2,619 bir sözel neti 0,510 puan kazandırır

Sözel puanında bir sayısal neti 0,523 bir sözel neti 2,554 puan kazandırır

Eşit Ağırlık puanında bir sayısal neti 1,571 bir sözel neti 1,532 puan kazandırır



