DGS sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin başarı puanları merakla bekleniyor. ÖSYM, 2023 sınav takviminde DGS sonuçları tarihine yer verdi. Peki DGS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır, puan kaç yıl geçerli? İşte DGS 2023 sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınava dair soru ve cevaplar yayımlandı. Sırada sonuçlar var. ÖSYM açıklamasına göre DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRAN I

DGS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.







