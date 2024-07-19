"DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? ÖSYM DGS sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonucu sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM duyurusuna çevrildi. Bu sene 300 binden fazla adayın başvurduğu DGS 30 Haziran 2024 tarihinde tamamlandı. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. Yapılan değerlendirme sonrası DGS 2024 sınav sonuçları ÖSYM'nin sınav sonuçları ekranından ilan edilecek. Peki DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024? ÖSYM DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2023-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2024-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2024-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2025-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?