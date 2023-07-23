2023 DGS sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen DGS sonuçlarının ardından, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları DGS puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM sınav sonuç takvimine göre, 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı nedir, yılda kaç defa DGS yapılıyor?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunu adayların, lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yılda bir defa düzenlenen sınavdır.

DGS kaç oturumda yapılıyor?

DGS, iki oturumdan oluşmaktadır:

Sözel Yetenek Testi (SÖY)

Sayısal Yetenek Testi (SAYI)

SÖY testinde, Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Felsefe soruları sorulmaktadır. SAYI testinde ise Matematik ve Fen Bilimleri soruları sorulmaktadır.

DGS'ye kimler başvurabilir?

DGS'ye başvurabilmek için adayların,

Ön lisans diplomasına sahip olmaları,

Yabancı dil sınavı (YDS/e-YDS/YÖKDİL) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (Uluslararası Dil Sınavları) eşdeğerliği olan bir sınavdan en az 45 (D) puanı almış olmaları,

ÖSYM tarafından belirlenen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

DGS sonuçları, adayların tercih ettikleri lisans programlarına yerleştirilmeleri için ÖSYM tarafından kullanılmaktadır. DGS'ye katılan adaylar, tercihlerini, ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilirler.