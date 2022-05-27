Köy okulları 'yaşam merkezi'ne dönüştürülecek: Sürece bakanlıklar da dahil olacak Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert Şener, köy okullarının aktif olarak kullanılması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Federasyonunun yeni bir proje başlatacağını duyurdu. Buna göre, kullanılmayan köy okulları 'köy yaşam merkezlerine' dönüştürülecek. Şener projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz ve bize bağlı STK’lar olarak canla başla çalışacağız" dedi.

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