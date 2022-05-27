Köy okulları 'yaşam merkezi'ne dönüştürülecek: Sürece bakanlıklar da dahil olacak

Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Mert Şener, köy okullarının aktif eğitim birimleri olarak kullanılacağını ve "köy yaşam merkezleri" konsepti adı altında yeni bir süreci başlatacaklarını açıkladı.
- Bu kapsamda, bakanlıkların ve federasyonların iş birliğinde; köy okullarında tarım ve hayvancılık gibi alanlarda halk eğitimi kursları ve yaz kampı gibi faaliyetleri düzenlenecek.
"TÜM KÖY OKULLARI AKTİF OLARAK YENİDEN KULLANILACAK"
Önceliklerinin; köy okullarının, bölgenin ihtiyacı olan kademede hizmet vermesi olduğuna değinen Şener, "Projenin bir sonraki ayağında Türkiye'deki tüm köy okullarının aktif olarak yeniden kullanılmasıyla ilgili 'köy yaşam merkezleri' konsepti adı altında bir süreç başlatacağız" diye konuştu.
"BAKANLIKLAR SÜRECİN İÇİNDE OLACAK"
Şener sözlerine şöyle devam etti:
- "Bu projeyle köylülerimize tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler vererek sürekli yanlarında olmayı ve destek vermeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan eğer fiziki mekan, kapasite yeterli olduğu zaman köy okullarını yaz kamplarına dönüştüreceğiz, bu süreci de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yöneteceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu projenin içinde olacak.Köy okullarımızı, bölgenin ihtiyaçlarına göre aktif olarak kullanmak için dönüşüme alacağız." dedi.