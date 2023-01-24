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Üç aylarda hadis halkaları kuruluyor

Birçok gençlik kuruluşu, dernek ve vakfın bir araya gelerek organize ettiği 'Hadis Halkaları' başlıyor. En az iki kişinin toplanma yeri belirleyerek üç aylar boyunca 12 Hadis-i Şerif'i mütalaa edeceği sohbet grubuna kayıtlar hadishalkalari.org adresinden devam ediyor.

18:09 . 24/01/2023 Salı
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arşiv

arşiv

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet yapan gençlik kuruluşu, dernek ve vakfın bir araya gelerek organize ettiği, üç aylar boyunca devam edecek olan ‘Hadis Halkalarına’ kayıtlar başladı. 'Hadis Halkaları' organizasyonunu düzenleyen kuruluşlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Hadis-i Şerif'leriyle üç aylarda bereketin yayılmasını amaçlıyor.

Evler, Okullar, Kampüsler ve İşyerleri Bereketlensin

Bir grupta en az iki kişi bulunması şartını taşıyan okuma gruplarında evler, okul kantinleri, camiler, kampüsler, fabrika mescitleri vb. yerler mekân olarak kullanılabilecek. Halkalar, Hz. Muhammed (s.a.v)'in bırakmış olduğu emaneti hayatın her alanına taşımaya çalışıyor.

7'den 70'e herkes katılabilir

Hadislerin şerh edilebilmesi için gruptakilerin yaşlarının yakın olması önceleniyor. 'Hadis Halkaları' programının internet sitesinde çocuklar, gençler ve yetişkinler için üç farklı kategoride hazırlanmış hadis kitapçıkları mevcut.

Kayıtlar İnternet Sitesinden

Peygamberimiz (s.a.v)’in hadislerini hem öğrenmek hem de hayatımıza geçirmek amacıyla ümmet çatısı altında bir araya gelen kuruluşların düzenlediği 'Hadis Halkaları' organizasyonuna hadishalkalari.org adresinden kaydolabilirsiniz.






#hadis
#üç aylar
#ramazan
#hadis yarışması
1 saat önce
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Üç aylarda hadis halkaları kuruluyor
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