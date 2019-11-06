Dilan Polat: “Tecrübelerimizi Ankaralılar'ın Hizmetine Sunacağız

İstanbul’un iki farklı noktasında yer alan Ataşehir ve Levent’te açtığı güzellik merkezleri ile farkını ortaya koymayı başaran Dilan Polat yeni hedefini Ankara olarak belirledi.

İstanbul’da büyük bir kitleye ulaşmayı başararak sektörde kendine yer edinen Dilan Polat, ortaya koyduğu kaliteli hizmet anlayışını Ankara’ya taşıyacak.

Ankara’da ki şubenin kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini duyuran Polat, İstanbul’daki şubelerinde yaşanan yoğunluğun ve kendilerine gösterilen ilginin sebebini “tecrübe ve memnuniyet” olarak açıkladı. Önemli olanın sağlıklı ve kaliteli hizmeti insanlara ulaştırmak olduğunun altını çizen Polat, sektörde daha da ileriye gideceklerini belirtti.

İstanbul’da yakaladıkları başarıyı artık Ankara’ya da taşımak istediklerini söyleyen Polat “ Ataşehir ve Levent’te ortaya koyduğumuz hizmetin karşılığını insanların bizi tercih etmesiyle geri aldık. Burada yakaladığımız başarıyı artık Ankara’da da sürdürmek istiyoruz. Bu noktada çok kısa bir süre içerisinde güzellik merkezimizi Ankaralılar’ın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Dün çalışmaları yerinde incelemeye gelen Dilan Polat, sosyal medyada Ankara’da olduğunu duyurduktan sonra takipçileri ve sevenlerinin yoğun ilgisini gördüğünü de hikayelerinde paylaştı.

İstanbul’da birçok ünlü ismin de adresi olan Dilan Polat güzellik merkezlerinde rasping, leke ve akne onarımı, çatlak onarımı, selülit bakımı, epilasyon, sıkılaşma ve derinlemesine cilt bakımı işlemleri gerçekleştiriliyor.

Dilan Polat Ataşehir:

https://www.instagram.com/dilanpolatatasehir/

Dilan Polat Levent:

https://www.instagram.com/dilanpolatlevent/

Polat Ankara: https://www.instagram.com/dilanpolatankara/