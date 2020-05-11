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Din İşleri Yüksek Kuruluna üye seçimi yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, en az Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından Aday Tespit Kurulu’nca yirmi dört aday üye seçilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
diyanet

diyanet

Aday olmak isteyenlerin 11 Mayıs – 1 Haziran 2020 tarihleri arasında secim.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız

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