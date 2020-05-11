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Din İşleri Yüksek Kuruluna üye seçimi yapılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, en az Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından Aday Tespit Kurulu’nca yirmi dört aday üye seçilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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