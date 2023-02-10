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Depremzedelere Zekat Verilmesi

Artma, arıtma, övgü ve bereket anlamlarına gelen zekat terimi dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade etmektedir. Zekatın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir. Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş ve 10 ili kapsayan deprem sonrasında vatandaşlar zekatın depremzedelere verilip verilmeyeceği hususunda araştırmalarda bulunuyor. Peki zekat depremzedelere verilir mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cevabı.

16:55 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zekat depremzedelere verilir mi?

Zekat depremzedelere verilir mi?

Zekat, toplumsal dayanışma ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir. Bu sebepledir ki deprem gibi büyük afet zamanlarında toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli hale gelmektedir.

ZEKAT DEPREMZEDELERE VERİLİR Mİ?

Zekât, toplumsal dayanışma ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farz kılınmış bir ibadettir. Deprem gibi büyük afet zamanlarında toplumun acil ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemli hale gelmektedir. Böyle durumlarda diğer bağışların yanında zekât yoluyla da yaraların sarılmasına destek olmak gerekir. Buna göre şartlarına riayet etmek kaydıyla zekât farizası doğrudan ya da her bakımdan güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yerine getirilebilir. Normal şartlar altında zengin sayılacak mal varlığına sahip olan kimselere de içinde bulunduğu olağanüstü şartlar sebebiyle malına ulaşamadığı sürece zekât verilebilir.

Zekâtı bir aracı kuruluş vasıtasıyla yerine getirirken şu hususlara dikkat edilmelidir:

a)
Bu kuruluşun her bakımdan güvenilir olması,
b)
Bu kuruluşun, zekâta aracılık ettiğini açıkça taahhüt ediyor olması ve topladıkları zekâtların tamamını aynî veya nakdî olarak hak sahiplerine teslim etmesi,
c)
Zekâtın, söz konusu kuruluşun özel "zekât hesabı"na yatırılması.

Öte yandan dinimize göre dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğu sadece zekâttan ibaret değildir. Dolayısıyla zekât dışındaki infak ve bağışlar ile de yardıma muhtaç olanlara ulaşmak ve yaralarını sarmak inancımızın bir gereğidir.




#depremzede
#zekat
#yardım
#nisap
#Diyanet
#dayanışma
1 saat önce
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Depremzedelere Zekat Verilmesi
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