11 Mart 2024 Pazartesi İstanbul namaz vakitleri
11 Mart 2024 Pazartesi İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 05:51
- Güneş: 07:15
- Öğle: 13:19
- İkindi: 16:35
- Akşam: 19:13
- Yatsı: 20:32
11 Mart 2024 Pazartesi Ankara namaz vakitleri
11 Mart 2024 Pazartesi Ankara ezan saatleri
İmsak: 05:36
Güneş: 06:59
Öğle: 113:04
İkindi: 16:21
Akşam: 18:58
Yatsı: 20:16
11 Mart 2024 Pazartesi İzmir namaz vakitleri
11 Mart 2024 Pazartesi İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:01
Güneş: 07:22
Öğle: 13:26
İkindi: 16:45
Akşam: 19:21
Yatsı: 20:37
11 Mart 2024 Pazartesi Antalya namaz vakitleri
11 Mart 2024 Pazartesi Antalya ezan saatleri
İmsak: 05:48
Güneş: 07:07
Öğle: 13:12
İkindi: 16:32
Akşam: 19:08
Yatsı: 20:22
11 Mart 2024 Pazartesi Bursa namaz vakitleri
11 Mart 2024 Pazartesi Bursa ezan saatleri
İmsak: 05:51
Güneş: 07:15
Öğle: 13:19
İkindi: 16:36
Akşam: 19:13
Yatsı: 20:31
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.