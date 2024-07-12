Ezan saati 12 Temmuz Cuma İstanbul namaz vakitleri
12 Temmuz Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 03:41
- Güneş: 05:36
- Öğle: 13:15
- İkindi: 17:13
- Akşam: 20:44
- Yatsı: 22:30
Ezan saati 12 Temmuz Cuma Ankara namaz vakitleri
12 Temmuz Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 03:32
Güneş: 05:24
Öğle: 12:59
İkindi: 16:56
Akşam: 20:25
Yatsı: 22:08
Ezan saati 12 Temmuz Cuma İzmir namaz vakitleri
12 Temmuz Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 04:05
Güneş: 05:51
Öğle: 13:22
İkindi: 17:16
Akşam: 20:44
Yatsı: 22:22
Ezan saati 12 Temmuz Cuma Antalya namaz vakitleri
12 Temmuz Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 03:59
Güneş: 05:41
Öğle: 13:08
İkindi: 16:58
Akşam: 20:25
Yatsı: 21:59
Ezan saati 12 Temmuz Cuma Bursa namaz vakitleri
12 Temmuz Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 03:46
Güneş: 05:38
Öğle: 13:14
İkindi: 17:11
Akşam: 20:41
Yatsı: 22:25
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.