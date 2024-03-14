|
Özgün

Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet iftar vakitleri

Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte dua ve çeşitli ibadetlerin yapılmasından oluşan bir ibadettir. Namaz vakitleri girmesiyle birlikte o vaktin namazı kılınır. Ezan saatleri, diyanet namaz vakitleri takvimi ile açıklanmıştır. Namaz saatleri sorgulaması ile vatandaşlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunduğunu hızlı bir şekilde öğrenmekte. Peki sabah namazı saat kaçta? İmsak vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 14 Mart 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve il il imsak, sahur, iftar vakitleri, ezan saati, diyanet namaz vakitleri.

10:28 - 14/03/2024 Thursday
Güncelleme: 10:28 - 14/03/2024 Thursday
Yeni Şafak
Namaz saatleri, ezan vakitleri
Namaz saatleri, ezan vakitleri
, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre içinde farklı şekillerde belirlenir. Namaz vakitleri, fıkıh kitaplarında yer alan hesaplama yöntemlerine göre belirlenir. Namaz, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir ibadettir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. İşte diyanet namaz vakitleri,
başta olmak üzere Ankara, İzmir sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezan saatleri, imsak-sahur-İftar vakitleri

14 Mart 2024 Perşembe İstanbul namaz vakitleri

14 Mart 2024 Perşembe İstanbul ezan saatleri

  • İmsak: 05:46
  • Güneş: 07:10
  • Öğle: 13:18
  • İkindi: 16:37
  • Akşam: 19:16
  • Yatsı: 20:36

14 Mart 2024 Perşembe Ankara namaz vakitleri

14 Mart 2024 Perşembe Ankara ezan saatleri

İmsak: 05:31

Güneş: 06:55

Öğle: 13:03

İkindi: 16:23

Akşam: 19:01

Yatsı: 20:19

14 Mart 2024 Perşembe İzmir namaz vakitleri

14 Mart 2024 Perşembe İzmir ezan saatleri

İmsak: 05:56

Güneş: 07:17

Öğle: 13:26

İkindi: 16:46

Akşam: 19:24

Yatsı: 20:40

14 Mart 2024 Perşembe Antalya namaz vakitleri

14 Mart 2024 Perşembe Antalya ezan saatleri

İmsak: 05:43

Güneş: 07:03

Öğle: 13:11

İkindi: 16:33

Akşam: 19:10

Yatsı: 20:25

14 Mart 2024 Perşembe Bursa namaz vakitleri

14 Mart 2024 Perşembe Bursa ezan saatleri

İmsak: 05:46

Güneş: 07:10

Öğle: 13:18

İkindi: 16:38

Akşam: 19:16

Yatsı: 20:34

Namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitleri, şunlardır:

Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.

Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.

İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.

Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.

Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.

Namazın önemi

  1. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
  2. Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
  3. Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.

Namazın faydaları

Namazın faydaları şunlardır:

  • Ruh ve beden sağlığını korur.
  • Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
  • İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
  • Birlik ve beraberliği güçlendirir.
  • Kişisel gelişimi destekler.
  • Psikolojik olarak rahatlatır.
#namaz vakitleri
#diyanet ezan saati
#ezan saatleri
#istanbul namaz vakitleri
15 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıta yeni zam geliyor! Peş peşe gelen güncellemeler sonrası benzin ve motorin litre fiyatı değişiyor: İşte 14 Mart 2024 güncel fiyatlar