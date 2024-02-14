15 Şubat 2024 Perşembe İstanbul namaz vakitleri
15 Şubat 2024 Perşembe İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:27
- Güneş: 07:53
- Öğle: 13:23
- İkindi: 16:16
- Akşam: 18:44
- Yatsı: 20:04
15 Şubat 2024 Perşembe Ankara namaz vakitleri
15 Şubat 2024 Perşembe Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:12
Güneş: 07:36
Öğle: 13:08
İkindi: 16:02
Akşam: 18:30
Yatsı: 19:49
15 Şubat 2024 Perşembe İzmir namaz vakitleri
15 Şubat 2024 Perşembe İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:34
Güneş: 07:56
Öğle: 13:31
İkindi: 16:27
Akşam: 18:55
Yatsı: 20:12
15 Şubat 2024 Perşembe Antalya namaz vakitleri
15 Şubat 2024 Perşembe Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:20
Güneş: 07:40
Öğle: 13:16
İkindi: 16:16
Akşam: 18:43
Yatsı: 19:58
15 Şubat 2024 Perşembe Bursa namaz vakitleri
15 Şubat 2024 Perşembe Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:27
Güneş: 07:51
Öğle: 13:23
İkindi: 16:17
Akşam: 18:45
Yatsı: 20:04
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.