Namaz saatleri, ezan vakitleri
16 Kasım 2023 Perşembe İstanbul namaz vakitleri
16 Kasım 2023 Perşembe İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:17
- Güneş: 07:45
- Öğle: 12:54
- İkindi: 15:29
- Akşam: 17:53
- Yatsı: 19:15
16 Kasım 2023 Perşembe Ankara namaz vakitleri
16 Kasım 2023 Perşembe Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:00
Güneş: 05:27
Öğle: 12:38
İkindi: 15:16
Akşam: 17:40
Yatsı: 19:01
16 Kasım 2023 Perşembe İzmir namaz vakitleri
16 Kasım 2023 Perşembe İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:22
Güneş: 07:46
Öğle: 13:01
İkindi: 15:42
Akşam: 18:06
Yatsı: 19:25
16 Kasım 2023 Perşembe Antalya namaz vakitleri
16 Kasım 2023 Perşembe Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:06
Güneş: 07:29
Öğle: 12:47
İkindi: 15:31
Akşam: 17:55
Yatsı: 19:13
16 Kasım 2023 Perşembe Bursa namaz vakitleri
16 Kasım 2023 Perşembe Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:16
Güneş: 06:43
Öğle: 12:53
İkindi: 15:30
Akşam: 17:54
Yatsı: 19:16
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.