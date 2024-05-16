17 Mayıs 2024 Cuma İstanbul namaz vakitleri
17 Mayıs 2024 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 03:50
- Güneş: 05:37
- Öğle: 13:06
- İkindi: 17:01
- Akşam: 20:24
- Yatsı: 22:04
17 Mayıs 2024 Cuma Ankara namaz vakitleri
17 Mayıs 2024 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 03:40
Güneş: 05:25
Öğle: 12:50
İkindi: 16:44
Akşam: 20:05
Yatsı: 21:42
17 Mayıs 2024 Cuma İzmir namaz vakitleri
17 Mayıs 2024 Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 04:11
Güneş: 05:51
Öğle: 13:13
İkindi: 17:04
Akşam: 20:24
Yatsı: 21:58
17 Mayıs 2024 Cuma Antalya namaz vakitleri
17 Mayıs 2024 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 04:04
Güneş: 05:41
Öğle: 12:59
İkindi: 16:48
Akşam: 20:07
Yatsı: 21:36
17 Mayıs 2024 Cuma Bursa namaz vakitleri
17 Mayıs 2024 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 03:54
Güneş: 05:39
Öğle: 13:05
İkindi: 17:00
Akşam: 20:21
Yatsı: 21:59
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.