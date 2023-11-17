Namaz saatleri, ezan vakitleri
18 Kasım 2023 Cumartesi İstanbul namaz vakitleri
18 Kasım 2023 Cumartesi İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:19
- Güneş: 07:47
- Öğle: 12:54
- İkindi: 15:27
- Akşam: 17:51
- Yatsı: 19:14
18 Kasım 2023 Cumartesi Ankara namaz vakitleri
18 Kasım 2023 Cumartesi Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:02
Güneş: 05:29
Öğle: 12:39
İkindi: 15:15
Akşam: 17:38
Yatsı: 19:00
18 Kasım 2023 Cumartesi İzmir namaz vakitleri
18 Kasım 2023 Cumartesi İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:24
Güneş: 07:49
Öğle: 13:01
İkindi: 15:41
Akşam: 18:04
Yatsı: 19:24
18 Kasım 2023 Cumartesi Antalya namaz vakitleri
18 Kasım 2023 Cumartesi Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:08
Güneş: 07:31
Öğle: 12:47
İkindi: 15:30
Akşam: 17:54
Yatsı: 19:11
18 Kasım 2023 Cumartesi Bursa namaz vakitleri
18 Kasım 2023 Cumartesi Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:18
Güneş: 06:45
Öğle: 12:54
İkindi: 15:29
Akşam: 17:53
Yatsı: 19:15
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.