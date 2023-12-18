19 Aralık 2023 Salı İstanbul namaz vakitleri
19 Aralık 2023 Salı İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:45
- Güneş: 08:17
- Öğle: 13:06
- İkindi: 15:24
- Akşam: 17:45
- Yatsı: 19:11
19 Aralık 2023 Salı Ankara namaz vakitleri
15 Aralık 2023 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:28
Güneş: 05:58
Öğle: 12:50
İkindi: 15:12
Akşam: 17:32
Yatsı: 19:58
19 Aralık 2023 Salı İzmir namaz vakitleri
15 Aralık 2023 Cuma ezan saatleri
İmsak: 06:48
Güneş: 08:17
Öğle: 13:13
İkindi: 15:39
Akşam: 18:00
Yatsı: 19:23
19 Aralık 2023 Salı Antalya namaz vakitleri
15 Aralık 2023 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:32
Güneş: 07:58
Öğle: 12:59
İkindi: 15:29
Akşam: 17:50
Yatsı: 19:11
19 Aralık 2023 Salı Bursa namaz vakitleri
15 Aralık 2023 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:43
Güneş: 08:14
Öğle: 13:05
İkindi: 15:26
Akşam: 17:47
Yatsı: 19:12
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.