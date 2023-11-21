Namaz saatleri, ezan vakitleri
22 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul namaz vakitleri
22 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:23
- Güneş: 07:52
- Öğle: 12:55
- İkindi: 15:25
- Akşam: 17:48
- Yatsı: 19:12
22 Kasım 2023 Çarşamba Ankara namaz vakitleri
22 Kasım 2023 Çarşamba Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:06
Güneş: 05:34
Öğle: 12:40
İkindi: 15:13
Akşam: 17:35
Yatsı: 19:58
22 Kasım 2023 Çarşamba İzmir namaz vakitleri
22 Kasım 2023 Çarşamba İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:27
Güneş: 07:53
Öğle: 13:02
İkindi: 15:39
Akşam: 18:02
Yatsı: 19:22
22 Kasım 2023 Çarşamba Antalya namaz vakitleri
22 Kasım 2023 Çarşamba Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:12
Güneş: 07:35
Öğle: 12:48
İkindi: 15:29
Akşam: 17:51
Yatsı: 19:10
22 Kasım 2023 Çarşamba Bursa namaz vakitleri
22 Kasım 2023 Çarşamba Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:22
Güneş: 06:50
Öğle: 12:55
İkindi: 15:27
Akşam: 17:50
Yatsı: 19:13
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.