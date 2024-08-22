Ezan saati 23 Ağustos Cuma İstanbul namaz vakitleri
23 Ağustos Cuma İstanbul ezan saatleri
İstanbul İmsak vakti: 04:42
İstanbul Güneş: 06:15
İstanbul Öğle namazı vakti: 13:12
İstanbul İkindi namazı vakti: 16:57
İstanbul Akşam namazı vakti: 19:59
İstanbul Yatsı namazı vakti: 21:26
Ezan saati 23 Ağustos Cuma Ankara namaz vakitleri
23 Ağustos Cuma Ankara ezan saatleri
Ankara İmsak vakti: 04:30
Ankara Güneş: 06:01
Ankara Öğle namazı saati: 12:56
Ankara İkindi namazı saati: 16:41
Ankara Akşam namazı saati: 19:41
Ankara Yatsı namazı saati: 21:07
Ezan saati 23 Ağustos Cuma İzmir namaz vakitleri
23 Ağustos Cuma İzmir ezan saatleri
İzmir İmsak vakti: 04:58
İzmir Güneş: 06:26
İzmir Öğle namazı vakti: 13:19
İzmir İkindi namazı vakti: 17:02
İzmir Akşam namazı vakti: 20:02
İzmir Yatsı namazı vakti: 21:25
Ezan saati 23 Ağustos Cuma Antalya namaz vakitleri
23 Ağustos Cuma Antalya ezan saatleri
Antalya İmsak vakti: 04:48
Antalya Güneş: 06:14
Antalya Öğle namazı vakti: 13:05
Antalya İkindi namazı vakti: 16:47
Antalya Akşam namazı vakti: 19:46
Antalya Yatsı namazı vakti: 21:06
Ezan saati 23 Ağustos Cuma Bursa namaz vakitleri
23 Ağustos Cuma Bursa ezan saatleri
Bursa İmsak vakti: 04:44
Bursa Güneş doğuş saati: 06:16
Bursa Öğle namazı saati: 13:11
Bursa İkindi namazı saati: 16:56
Bursa Akşam namazı saati: 19:57
Bursa Yatsı namazı saati: 21:23
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.