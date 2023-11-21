Namaz saatleri, ezan vakitleri
24 Kasım 2023 Cuma İstanbul namaz vakitleri
24 Kasım 2023 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:25
- Güneş: 07:54
- Öğle: 12:56
- İkindi: 15:24
- Akşam: 17:47
- Yatsı: 19:11
24 Kasım 2023 Cuma Ankara namaz vakitleri
24 Kasım 2023 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:08
Güneş: 05:36
Öğle: 12:40
İkindi: 15:12
Akşam: 17:34
Yatsı: 19:57
24 Kasım 2023 Cuma İzmir namaz vakitleri
24 Kasım 2023 Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:29
Güneş: 07:55
Öğle: 13:03
İkindi: 15:38
Akşam: 18:01
Yatsı: 19:21
24 Kasım 2023 Cuma Antalya namaz vakitleri
24 Kasım 2023 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:13
Güneş: 07:37
Öğle: 12:49
İkindi: 15:28
Akşam: 17:50
Yatsı: 19:09
24 Kasım 2023 Cuma Bursa namaz vakitleri
24 Kasım 2023 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:23
Güneş: 06:52
Öğle: 12:55
İkindi: 15:26
Akşam: 17:49
Yatsı: 19:12
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.