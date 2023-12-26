27 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul namaz vakitleri
27 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:49
- Güneş: 08:21
- Öğle: 13:10
- İkindi: 15:28
- Akşam: 17:49
- Yatsı: 19:15
27 Aralık 2023 Çarşamba Ankara namaz vakitleri
27 Aralık 2023 Çarşamba Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:31
Güneş: 08:02
Öğle: 12:54
İkindi: 15:16
Akşam: 17:37
Yatsı: 19:02
27 Aralık 2023 Çarşamba İzmir namaz vakitleri
27 Aralık 2023 Çarşamba ezan saatleri
İmsak: 06:52
Güneş: 08:20
Öğle: 13:17
İkindi: 15:43
Akşam: 18:04
Yatsı: 19:27
27 Aralık 2023 Çarşamba Antalya namaz vakitleri
27 Aralık 2023 Çarşamba Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:36
Güneş: 08:02
Öğle: 13:03
İkindi: 15:33
Akşam: 17:54
Yatsı: 19:15
27 Aralık 2023 Çarşamba Bursa namaz vakitleri
27 Aralık 2023 Çarşamba Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:47
Güneş: 08:18
Öğle: 13:09
İkindi: 15:30
Akşam: 17:51
Yatsı: 19:16
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.