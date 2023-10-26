Namaz saatleri, ezan vakitleri
27 Ekim 2023 Cuma İstanbul namaz vakitleri
27 Ekim 2023 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 05:56
- Güneş: 07:21
- Öğle: 12:53
- İkindi: 15:46
- Akşam: 18:15
- Yatsı: 19:35
27 Ekim 2023 Cuma Ankara namaz vakitleri
27 Ekim 2023 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 05:40
Güneş: 05:04
Öğle: 12:38
İkindi: 15:33
Akşam: 18:01
Yatsı: 19:19
27 Ekim 2023 Cuma İzmir namaz vakitleri
27 Ekim 2023 Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:03
Güneş: 07:25
Öğle: 13:00
İkindi: 15:58
Akşam: 18:26
Yatsı: 19:43
27 Ekim 2023 Cuma Antalya namaz vakitleri
27 Ekim 2023 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 05:49
Güneş: 07:09
Öğle: 12:46
İkindi: 15:46
Akşam: 18:14
Yatsı: 19:29
27 Ekim 2023 Cuma Bursa namaz vakitleri
27 Ekim 2023 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 05:56
Güneş: 06:20
Öğle: 12:53
İkindi: 15:47
Akşam: 18:16
Yatsı: 19:35
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.