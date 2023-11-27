|
Özgün

Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri

Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte dua ve çeşitli ibadetlerin yapılmasından oluşan bir ibadettir. Namaz vakitleri girmesiyle birlikte o vaktin namazı kılınır. Ezan saatleri, diyanet namaz vakitleri takvimi ile açıklanmıştır. Namaz saatleri sorgulaması ile vatandaşlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saat kaçta okunduğunu hızlı bir şekilde öğrenmekte. İşte 28 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve il il ezan saati, diyanet namaz vakitleri.

16:45 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:45 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Namaz saatleri, ezan vakitleri

Namaz saatleri, ezan vakitleri

, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre içinde farklı şekillerde belirlenir. Namaz vakitleri, fıkıh kitaplarında yer alan hesaplama yöntemlerine göre belirlenir. Namaz, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir ibadettir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. İşte diyanet namaz vakitleri,
başta olmak üzere Ankara, İzmir sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezan saatleri.

28 Kasım 2023 Salı İstanbul namaz vakitleri

28 Kasım 2023 Salı İstanbul ezan saatleri

  • İmsak: 06:28
  • Güneş: 07:59
  • Öğle: 12:57
  • İkindi: 15:23
  • Akşam: 17:45
  • Yatsı: 19:10

28 Kasım 2023 Salı Ankara namaz vakitleri

28 Kasım 2023 Salı Ankara ezan saatleri

İmsak: 06:12

Güneş: 05:40

Öğle: 12:41

İkindi: 15:10

Akşam: 17:32

Yatsı: 19:56

28 Kasım 2023 Salı İzmir namaz vakitleri

28 Kasım 2023 Salı İzmir ezan saatleri

İmsak: 06:33

Güneş: 07:59

Öğle: 13:04

İkindi: 15:37

Akşam: 17:59

Yatsı: 19:20

28 Kasım 2023 Salı Antalya namaz vakitleri

28 Kasım 2023 Salı Antalya ezan saatleri

İmsak: 06:17

Güneş: 07:41

Öğle: 12:50

İkindi: 15:27

Akşam: 17:49

Yatsı: 19:08

28 Kasım 2023 Salı Bursa namaz vakitleri

28 Kasım 2023 Salı Bursa ezan saatleri

İmsak: 06:27

Güneş: 06:56

Öğle: 12:56

İkindi: 15:25

Akşam: 17:47

Yatsı: 19:10

Namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitleri, şunlardır:

Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.

Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.

İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.

Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.

Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.

Namazın önemi

  1. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
  2. Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
  3. Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.

Namazın faydaları

Namazın faydaları şunlardır:

  • Ruh ve beden sağlığını korur.
  • Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
  • İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
  • Birlik ve beraberliği güçlendirir.
  • Kişisel gelişimi destekler.
  • Psikolojik olarak rahatlatır.
#namaz vakitleri
#diyanet ezan saati
#ezan saatleri
#istanbul namaz vakitleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'den tekrar çağrısı: Fenerbahçe - Karagümrük maçı yeniden oynanacak mı?