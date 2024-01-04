5 Ocak 2024 Cuma İstanbul namaz vakitleri
5 Ocak 2024 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:51
- Güneş: 08:22
- Öğle: 13:14
- İkindi: 15:35
- Akşam: 17:56
- Yatsı: 19:22
5 Ocak 2024 Cuma Ankara namaz vakitleri
5 Ocak 2024 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:34
Güneş: 08:04
Öğle: 12:59
İkindi: 15:23
Akşam: 17:44
Yatsı: 19:08
5 Ocak 2024 Cuma İzmir namaz vakitleri
5 Ocak 2024 Cuma ezan saatleri
İmsak: 06:54
Güneş: 08:22
Öğle: 13:21
İkindi: 15:50
Akşam: 18:11
Yatsı: 19:33
5 Ocak 2024 Cuma Antalya namaz vakitleri
5 Ocak 2024 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:38
Güneş: 08:04
Öğle: 13:07
İkindi: 15:40
Akşam: 18:01
Yatsı: 19:21
5 Ocak 2024 Cuma Bursa namaz vakitleri
5 Ocak 2024 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:49
Güneş: 08:19
Öğle: 13:14
İkindi: 15:37
Akşam: 17:58
Yatsı: 19:23
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.