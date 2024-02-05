6 Şubat 2024 Salı İstanbul namaz vakitleri
6 Şubat 2024 Salı İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:37
- Güneş: 08:03
- Öğle: 13:23
- İkindi: 16:07
- Akşam: 18:33
- Yatsı: 19:54
6 Şubat 2024 Salı Ankara namaz vakitleri
6 Şubat 2024 Salı Ankara ezan saatleri
İmsak: 06:21
Güneş: 07:46
Öğle: 13:08
İkindi: 15:54
Akşam: 18:19
Yatsı: 19:39
6 Şubat 2024 Salı İzmir namaz vakitleri
6 Şubat 2024 Salı ezan saatleri
İmsak: 06:43
Güneş: 08:06
Öğle: 13:30
İkindi: 16:19
Akşam: 18:45
Yatsı: 20:03
6 Şubat 2024 Salı Antalya namaz vakitleri
6 Şubat 2024 Salı Antalya ezan saatleri
İmsak: 06:28
Güneş: 07:49
Öğle: 13:16
İkindi: 16:08
Akşam: 18:34
Yatsı: 19:50
6 Şubat 2024 Salı Bursa namaz vakitleri
6 Şubat 2024 Salı Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:36
Güneş: 08:02
Öğle: 13:23
İkindi: 16:08
Akşam: 18:34
Yatsı: 19:54
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.