Ezan saati 7 Haziran Cuma İstanbul namaz vakitleri
7 Haziran Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 03:27
- Güneş: 05:25
- Öğle: 13:08
- İkindi: 17:07
- Akşam: 20:41
- Yatsı: 22:30
Ezan saati 7 Haziran Cuma Ankara namaz vakitleri
7 Haziran Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 03:19
Güneş: 05:13
Öğle: 12:53
İkindi: 16:50
Akşam: 20:22
Yatsı: 22:07
Ezan saati 7 Haziran Cuma İzmir namaz vakitleri
7 Haziran Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 03:52
Güneş: 05:41
Öğle: 13:15
İkindi: 17:09
Akşam: 20:40
Yatsı: 22:21
Ezan saati 7 Haziran Cuma Antalya namaz vakitleri
7 Haziran Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 03:47
Güneş: 05:31
Öğle: 13:01
İkindi: 16:52
Akşam: 20:21
Yatsı: 21:58
Ezan saati 7 Haziran Cuma Bursa namaz vakitleri
7 Haziran Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 03:33
Güneş: 05:28
Öğle: 13:08
İkindi: 17:05
Akşam: 20:38
Yatsı: 22:24
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.