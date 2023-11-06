5 vakit namazda okunan kısa sureler vatandaşların takibinde. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan ve günde beş vakit kılınan bir ibadettir. Namaz, kişinin Allah'a yakınlaşmasını, günahlarından arınma ve ahlakını geliştirmesini sağlar. Namazın kılınışı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünnetine göre belirlenmiştir. Namaz sureleri olarak da bilinen kısa sureler hem okunuşu hem de ezberlenişi kolay olduğundan namaz kılarken genellikle bu surelerin okunması tercih edilir. Namaz sureleri Fatiha yani Elham ile başlar Nas Suresi yani Kul euzü birabbinnaz ile biter. İşte Namazda Okunan Kısa Sureler Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması.