Ezan saati 9 Ağustos Cuma İstanbul namaz vakitleri
9 Ağustos Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 04:21
- Güneş: 06:01
- Öğle: 13:15
- İkindi: 17:06
- Akşam: 20:18
- Yatsı: 21:50
Ezan saati 9 Ağustos Cuma Ankara namaz vakitleri
9 Ağustos Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 04:10
Güneş: 05:48
Öğle: 12:59
İkindi: 16:49
Akşam: 20:01
Yatsı: 21:31
Ezan saati 9 Ağustos Cuma İzmir namaz vakitleri
9 Ağustos Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 04:40
Güneş: 06:14
Öğle: 13:22
İkindi: 17:10
Akşam: 20:20
Yatsı: 21:48
Ezan saati 9 Ağustos Cuma Antalya namaz vakitleri
9 Ağustos Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 04:32
Güneş: 06:02
Öğle: 13:08
İkindi: 16:54
Akşam: 20:03
Yatsı: 21:28
Ezan saati 9 Ağustos Cuma Bursa namaz vakitleri
9 Ağustos Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 04:25
Güneş: 06:02
Öğle: 13:14
İkindi: 17:05
Akşam: 20:16
Yatsı: 21:47
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.