, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre içinde farklı şekillerde belirlenir. Namaz vakitleri, fıkıh kitaplarında yer alan hesaplama yöntemlerine göre belirlenir. Namaz, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir ibadettir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. İşte diyanet namaz vakitleri,

başta olmak üzere Ankara, İzmir sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezan saatleri.