Namaz saatleri, ezan vakitleri
Namazın vakitleri, güneşin doğuşundan batışına kadar olan süre içinde farklı şekillerde belirlenir. Namaz vakitleri, fıkıh kitaplarında yer alan hesaplama yöntemlerine göre belirlenir. Namaz, Müslümanlar için hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli bir ibadettir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. İşte diyanet namaz vakitleri, İstanbul, Ankara, İzmir sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezan saatleri.
İstanbul namaz vakitleri
20 Eylül 2023 Perşembe ezan saatleri
- İmsak: 05:16
- Güneş: 06:42
- Öğle: 13:03
- İkindi: 16:30
- Akşam: 19:14
- Yatsı: 20:34
Ankara namaz vakitleri
20 Eylül 2023 Perşembe Ankara ezan saatleri
- İmsak: 05:03
- Güneş: 06:27
- Öğle: 12:47
- İkindi: 16:15
- Akşam: 18:58
- Yatsı: 20:17
İzmir namaz vakitleri
20 Eylül 2023 Perşembe İzmir ezan saatleri:
- İmsak: 05:28
- Güneş: 06:50
- Öğle: 13:10
- İkindi: 16:38
- Akşam: 19:20
- Yatsı: 20:37
21 Eylül 2023 Cuma İstanbul namaz vakitleri
21 Eylül 2023 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 05:17
- Güneş: 06:43
- Öğle: 13:02
- İkindi: 16:29
- Akşam: 19:12
- Yatsı: 20:32
21 Eylül 2023 Cuma Ankara namaz vakitleri
21 Eylül 2023 Cuma Ankara ezan saatleri
- İmsak: 05:04
- Güneş: 06:28
- Öğle: 12:47
- İkindi: 16:13
- Akşam: 18:56
- Yatsı: 20:15
21 Eylül 2023 Cuma İzmir namaz vakitleri
21 Eylül 2023 Cuma İzmir ezan saatleri
- İmsak: 05:29
- Güneş: 06:51
- Öğle: 13:10
- İkindi: 16:37
- Akşam: 19:19
- Yatsı: 20:36
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.