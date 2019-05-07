Diyanet resmi açıklama: Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diyanet tarafından orucu bozan şeyler açıklandı. Açlık ve susuzluk nedeniyle oluşan ağız kokusu nedeniyle vatandaşlar diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını merak ediyor.

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

“Asitli ve gazlı içecekler tüketmeyin”

Prof. Dr. Sunay, “Gün boyunca herhangi bir faaliyet göstermeyen ağız ortamında asidik seviye yükselmişken bir de üzerine iftarda asitli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi dişlerimize ciddi zararlar verir. Oruç açılırken asitli ve gazlı içeceklerden kaçınılması gerekir. Önce oruç açıp su ihtiyacımızı giderdikten sonra ağzımızı normal suyla çalkalamalı ve su içtikten sonra besinleri tüketmeye başlamalıyız” tavsiyelerinde bulundu.

“En az 2 dakika diş fırçalayın”

Prof. Dr. Hakkı Sunay oruçta ağız ve diş sağlığı için uyarılarını şöyle sıraladı: “İftarda ve sahurda asitli ve gazlı içecekler tüketmekten kaçının. İftar ve sahur arasında diş fırçalama süresini normalden biraz daha uzatın, en az 2-3 dakika civarında olmalı. Kesinlikle sert fırçalar kullanılmamalı orta sert fırçalar ve aşındırıcı madde içermeyen diş macunları kullanılmalı. İftar ve sahur arasında su tüketimi olabildiğince artırılmalı.”