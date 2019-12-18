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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden araç satış ihalesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden araç satış ihalesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan, ihtiyaç fazlası 76 adet araç 7 grup halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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