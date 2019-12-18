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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden araç satış ihalesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden araç satış ihalesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkında bulunan, ihtiyaç fazlası 76 adet araç 7 grup halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden araç satış ihalesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden araç satış ihalesi

76 adet aracın satış ihalesi, 24 -25 Aralık 2019 tarihlerinde ilan metninde belirtilen saatlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kat Encümen Toplantı Salonu Elazığ Bulvarı No:1 Yenişehir/Diyarbakır adresinde yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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