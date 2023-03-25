Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. (45) yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı.