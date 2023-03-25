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İşçi servis minibüsü devrildi: 3’ü ağır, 9 yaralı

Diyarbakır’da petrol arama çalışması yürüten firmanın işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3’ü ağır, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşte detaylar.

14:35 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır haberleri

Diyarbakır haberleri

Diyarbakır’da petrol arama çalışması yürüten firmanın işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

3’Ü AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Petrol arama çalışması yürüten özel bir şirkete ait H.T. (45) yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü H.T ile işçiler Y.Ş, (31), H.Ö. (48), R.A (31), Y.A. (30), M.U. (28), H.E. (38), V.Ö. (45) ve M.Ç. (41) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan V.Ö., M.U. ve H.E. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi.



#Diyarbakır
#Silvan karayolu
#Tekağaç
#minibüs
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