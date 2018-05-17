Diyarbakır iftar vakti ve sahur saatleri! 2018 Diyarbakır imsakiye

Diyarbakır iftar vakti ve sahur saatleri haberimizde. Diyarbakır’da ezanın kaçta okunacağını, sahura kaçta kalkılacağını haberimizden rahatlıkla görebilirsiniz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu mübarek günlerde oruç tutarak ibadet edecek olan Müslümanlar, aynı zamanda da günü daha da verimli geçirmek için çalışacaklar. Peki ibadetle geçen günün akşamında Diyarbakır’da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyarbakır iftar vakti ve sahur saatleri…

Diyarbakır iftar vakti

Diyarbakır sahur saati

Diyarbakır namaz vakitleri

Türkiye ramazanda da Arakanlılara yardım eli uzatacak

Türkiye, hem topraklarından koparılarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve hem de Myanmar'daki kamplarda kalmaya devam eden Arakanlı Müslümanları ramazanda da yalnız bırakmayacak.

Arakan'da yıllardır uğradıkları zulüm nedeniyle birçok Müslüman, evlerini terk edip eyaletin iç bölgelerindeki kamplara sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Bölgede geçen yıl 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olayları, yaklaşık 10 bin kişinin vahşice katledilmesine yol açtı, aralarında çok sayıda kadın, çocuk, bebek ve yaşlının bulunduğu 700 binden fazla kişiyi de topraklarından kopardı.

Daha önceki şiddet olayları nedeniyle Myanmar'dan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki nüfus, bu yeni göç dalgasıyla bir milyonu aştı.

Kamplardaki bir milyon kişi, derme çatma barakalarda, hiçbir gelirleri ve hijyenik ortamları olmadan yardıma muhtaç şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Arakanlı Müslümanların umut kapısı olan ve bölgeye yardımın yanı sıra manevi desteğini de götüren Türkiye, ramazan ayında da bu kişilerin elinden tutacak.

- TİKA, bölgedeki çalışmalarına ramazanda hız verecek

Kamplarda faaliyet gösteren başlıca Türk kuruluşların arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bulunuyor.

Hem Bangladeş'e sığınan hem de Arakan'daki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara sağlıktan gıdaya birçok alanda yardımlarını sürdüren TİKA, ramazan ayında da bu çalışmalarına hız verecek.

Başkanlık, Arakan'daki kamp ve köylerde kalan Müslüman nüfusa ve öncelikle acil ihtiyacı bulunan 5 bin aileye gıda paketi dağıtacak.

Bölgede muson mevsiminin yaklaşması nedeniyle barınaklarda zorlu koşullarda yaşayan 180 ihtiyaç sahibi aile için yeni barınaklar inşa edecek TİKA, Arakan'daki kamplarda yaşayan çocuklara yönelik sağlık taraması ve beslenme yardımı da yapacak.

TİKA, Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara yönelik sıcak yemek dağıtımını ramazan ayında yeniden düzenleyerek her gün 30 bin kişiye iftarda vermek üzere sıcak yemek ulaştıracak.

Mültecilere yönelik gıda dağıtımlarının pirinç, mercimek ve yağdan oluştuğu dikkate alınarak 30 bin kişiye belli aralıklarla meyve dağıtılacak.

Ramazan ayında hem iftar hem de sahurda yemeklerin muhafazasını ve taşınmasını kolaylaştırmak için 30 bin kişiye sefertası dağıtacak başkanlık, 30 bin kişiye şeker, tuz, bisküvi, şekerleme, tatlı, hurma, çay, nohut, soğan, patates, biberden oluşan ramazan paketi ulaştıracak.

TİKA, 30 bin kişiye de sabun, deterjan, diş macunu-fırçası, çocuk ve yetişkinler için iç çamaşırı, seccade, yer örtüsü, hijyenik ped gibi malzemelerden oluşan hijyen paketini ulaştırmayı amaçlıyor.

Başkanlık, Arakanlı Müslümanlar ile yerel halkın katılabileceği iftar programları düzenlemeyi planlıyor.

- TDV de hem Myanmar'da hem Bangladeş'te olacak

TDV de ramazan ayı boyunca hem Myanmar'daki hem de Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam edecek.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda ramazan süresince 6 bin 200 gıda kolisi dağıtacak vakıf, 5 bin aileye de iftar verecek.

Vakıf, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara ve Bangladeş'in birçok bölgesindeki yerel halka yönelik de çalışmalar yürütecek.

Kamplarda 10 bin gıda kolisi dağıtacak TDV, 13 bin kişiye de iftar verecek.

- Kızılay'dan hem gıda paketi hem iftar

Kızılay, halihazırda gıda ve gıda dışı yardım faaliyetlerine ağırlık verse de kısa vadede barınma, beslenme, eğitim, psikososyal destek, hijyen, su, sosyal alanlar, sağlık gibi alanlarda üretilebilecek program ve projelerin tespiti, fizibilitesinin yapılması ve nihayetinde kaynağın insani yardıma dönüştürülmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor.

AA muhabirinin Türk Kızılayı Bangladeş Delegasyon Başkanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, kuruluş ramazan ayında da her hafta yaklaşık bin aileye normal gıda, bin aileye de hijyen seti dağıtımı yapacak.

Her hafta yaklaşık bin aileye ramazan gıda paketi ve sebze-meyve paketi ulaştırmayı hedefleyen Kızılay, ayrıca yerel halkın ve Arakanlı Müslümanların da katılacağı iki ayrı iftar programı düzenleyecek.