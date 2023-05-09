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Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır ittifak seçim sonuçları Kayapınar, Bağlara, Yenişehir, Ergani, Bismil, Sur, Silvan, Çınar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Diyarbakır milletvekili dağılımı.

20:55 . 9/05/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Diyarbakır seçim sonuçları

Diyarbakır seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Diyarbakırlı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan
de 12 milletvekili çıkarabilen Diyarbakır ilinin 9 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 3 milletvekili ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %83,55 oranlarında gerçekleşmişti.

Diyarbakır ili seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 1 bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi aday çıkarmazken, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni olan Türkiye İşçi Partisi, ATA İttifakı bileşenleri olan Adalet Partisi ve Zafer Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 2. sıra adayı DEVA Partisi'ne, 3. sıra adayı ise Saadet Partisi'ne ayrılmıştır.

için nefesler tutuldu. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Diyarbakır seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Diyarbakır seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Diyarbakır cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Galip Ensarioğlu

2- Mehmet Said Yaz

3- Suna Kepolu Ataman

4- Ayşegül Biçer

5- Aziz Alper Biten

6- Abdulvahit Güvensen

7- Feyzullah Şimşek

8- Hatice Seydaoğlu

9- Abdurrahman Kikizade

10- Tahsin Arslan

11- Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu

12- Seyid Kutup Yıldırım

CHP DİYARBAKIR 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Ali İhsan Merdanoğlu

Abdurrahman Ergin

Cevdet Nasıranlı

İsmail Akyıl

Gönül Özel

Laleş Ertuğrul Uysal

Esra Arslan

Mahir Yılmaz

Mehmet Ali Özmen

Zeynep Deniz Erk

Özlem Kaya

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları

1- Vejdin Ensarioğlu

2- Mustafa Şenay Canoruç

3- Erdal Yılmaz

4- Hüseyin Güran

5- Seçil Akın

6- Mehmet Emin Ekin

7- Ahmet Başari

8- Kenan Kaya

9- Emrullah Çeri

10- Yakup Özkaya

11- Nazım Kaya

12- Erkan Yılmaz

MHP Diyarbakır milletvekili adayları

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OSMAN SAĞSÖZ

12 SERKAN ALYAPRAK

Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili adayları

1 BERDAN ÖZTÜRK

2 HALİDE TÜRKOĞLU

3 OSMAN CENGİZ ÇANDAR

4 ADALET KAYA

5 SERHAT EREN

6 SEVİLAY ÇELENK ÖZEN

7 MEHMET KAMAÇ

8 CEYLAN AKÇA CUPOLO

9 MEHMET EMİN AKTAR

10 AZAD BARIŞ

11 SONGÜL AYTEK AVŞAR

12 SAMET MENGÜÇ

2018 Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Diyarbakır oy oranı % 22,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 7’sini aldı. Diyarbakır’da HDP 9 milletvekili çıkardı.

2018 Diyarbakır'da hangi parti ne kadar oy aldı?

HDP % 65,5

AK Parti % 21,5

İYİ Parti % 2,8

CHP % 2,5

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Diyarbakır yerel seçim sonuçları

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Adan Selçuk Mızraklı oyların % 62,93’ünü alırken, AK Parti adayı Cumali Atilla ise oyların % 30,99’unu aldı.

2019 Diyarbakır İl Genel Meclisi seçim sonuçları

HDP % 62,25

AK Parti % 31,09

SP % 3,11

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Yozgat'ta 299.880 seçmen 1.298 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Yozgat 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Yozgat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.


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