Diyarbakır TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Diyarbakır’da toplamda 4 bin 800 sosyal konut yapılacak. Başvurular 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında ilgili bankalar ve e-Devlet aracılığı ile yapıldı. TOKİ başvuru ücreti ise 500 TL olarak belirlendi. TOKİ ilk evim konut başvurularının sona ermesiyle birlikte gözler TOKİ kura çekim tarihlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını duyurdu.

TOKİ Diyarbakır kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.” açıklamasını yaptı. TOKİ Diyarbakır kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan kuraları çekildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." TOKİ kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilecek.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

TOKİ Diyarbakır konutları nerede hangi ilçede?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Diyarbakır merkezde 2 bin 586 konut, Bismil ilçesinde 196 konut, Ergani ilçesinde 300 konut, Kayapınar ilçesinde 928 konut, Eğil ilçesinde 126 konut, Hazro ilçesinde 124 konut, Kocaköy ilçesinde 70 konut, Kulp ilçesinde 200 konut, Çermik ilçesinde 158 konut, Çüngüş ilçesinde 112 konut yapılacak.

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Kars TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

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TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade) 3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade) Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?

ÖZGÜN TOKİ arsa başvurusu ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa başvuru ve şartları

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