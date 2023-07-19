Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti. Bazı yolcular, yanan otobüsteki valizlerini almaya çalıştı. Bu anlar o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.