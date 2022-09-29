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Doğalgaz bekleyen 7 ilçeye müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Konya’nın yedi ilçesi daha doğal gazla buluşacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, doğalgaz bağlanacak ilçelerin Akören, Çeltik, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük ve Taşkent ilçeleri olduğunu açıkladı. Altay, kalan dört ilçeye de müjdeyi verdi. Peki Konya’nın ilçelerine doğalgaz ne zaman bağlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz bağlanacak ilçeler hangileri? Konyanın hangi ilçelerine doğalgaz gelecek?
Konya’nın 7 ilçesine daha doğalgaz bağlanıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Konya’nın yedi ilçesi daha 2023 yılında doğal gazla buluşacak. “Konya Günleri” dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen Doğal gaz Genişleme Projesi Tanıtım Töreni’nde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden bugüne, Konya’yı ihya etmek ve büyük yatırımlarla buluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçenin tamamında büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

Konya'nın hangi ilçelerine doğalgaz bağlanacak?

2023 yılı itibariyle; Akören, Güneysınır, Taşkent, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük ve Çeltik’te de doğal gaz kullanılmaya başlanacağının müjdesini veren Başkan Altay, “Böylece toplamda 27 ilçemize doğal gazla buluşturmuş olacağız. İnşallah bu çalışmalar neticesinde kalan dört ilçemizin de en kısa sürede doğal gaza buluşmasını temenni ediyorum. Tüm bu çalışmaların hemşehrilerimiz için, Konya’mızın için hayırlı olmasını diliyorum.

Hemşehrimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu bir ekip işi, Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, İl Başkanlarımız hep birlikte ilçelerimizin doğal gazını çözmek için epey bir gayret sarf ettik ve değerli Ahmet Ahlatçı’nın da katkılarıyla süreç tamamlanmış oldu. İlçelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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