Cilt kuruluğu, mevsim geçişleri, stres, soğuk hava, rüzgar, beslenme alışkanlıkları nedeniyle oluşabilir. Kuruyan cilt pul pul dökülmelere sebebiyet verirken iyi bir bakım uygulamadığı sürece erken yaşlanmaya sebebiyet verebilir.

Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Kuruluk şikayeti yaşayan kişiler gerilme ve çatlama gibi pek çok problemle karşılaşabilir. Dışarıdan cilde uygulanan bakımlar, serum ve nemlendiricilerle cilt kuruluğu tedavisi kolayca yapılamayabilir. Kadınlar, genellikle A vitaminini yeteri kadar alamadığı zaman kuruluk şikayeti artar. A vitamini içeren besinler ise, omega 3 Yağ asidi, çinko ve E vitamini takviyesi cildin kuruluk şikayetinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sigara içen kişilerde cilt kuruluğu daha sık görülür. Bu nedenle ciddi boyutta cilt kuruluğu yaşayan kişilerin sigarayı bırakmaları önerilir.

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Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?

Cilt kuruluğu, çevresel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi A vitamini eksikliğinden dolayı da ortaya çıkabilir. Cildin kuruması, pul pul dökülmesi ve cildin mat bir görünüm alması, yeteri kadar A vitamini almadığınızı gösterir. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye, A vitamini içeren besinleri bolca tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Vücudunuza ihtiyacı olan A vitamini aldığınız zaman cildinizin canlandığını, nemini geri kazandığını görebilirsiniz. Cilt kuruluğu, cildin yaşlanmasını hızlandırır ve kırışıklıklara da neden olur. Bu nedenle cildin nem dengesinin sağlanması çok önemlidir.

Doğru cilt bakımı nasıl uygulanır? Gençleştirici cilt bakım tavsiyeleri nelerdir?

1- Adım: Temizlik

Cildimiz tüm gün dış etkilere maruz kaldığı için, cilt bakımının ilk adımını temizlik oluşturuyor. Diğer ürünlere geçmeden önce cildin yabancı maddelerden arındırılması gerekiyor. Böylece diğer adımlara geçmek için uygun bir zemin hazırlanmış oluyor. Cil üzerinde biriken sebum, makyaj ve kir bu aşamada arındırılıyor.

2- Adım: Yatıştırma

Hassas bir cilde sahip olsanız da olmasanız da cildiniz temizlendikten sonra hassaslaşabilir. Bu nedenle cildinizi yatıştırmak için tonik kullanabilirsiniz. Tonikler cildi yatıştırmanın yanında derinlemesine bir temizlik de vaat ediyor. Toniklerin cilde iyi gelmediği söylense de bu cilt tipinden cilt tipine ve insandan insana değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Cilt bakımı rutininize bu adımı eklemek size kalmış.

3- Adım: Bölgesel analiz

Eğer tüm cildinizde olmasa da belli bölgelerde tahriş, sivilce, rosacea, egzama gibi cilt sorunları varsa bunlarla bölgesel olarak ilgilenmeniz gerekir. Akne kremi ya da varsa doktorunuzun önerdiği bir krem bu aşamada uygulayabilirsiniz. Bu adımdan sonra bir 5 dakika bekleyerek krein ya da ilacın tamamen emilmesini sağlayarak diğer adımlara geçebilirsiniz.

4- Adım: Kişiye özel bakım

Bu adımda sizin sorununuza özel bir serum kullanarak cildinizdeki sorunları önlemeye yönelik bir bakım uygulamış oluyorsunuz. Yoğun bir bakım sağlayan serumlar her cilt tipine ve her soruna uygun olarak piyasada bulunuyor. Bu nedenle size özel serumunuzla 4. adımı tamamlayabilirsiniz.

5- Adım: Göz çevresi

Cilt bakımı yaparken en çok ihmal edilen yer göz çevresidir. Oysa ki uyguladığınız ürünler ve yorgunluk göz çevrenizi çok derinden etkileyebilir. Bu adımda göz çevrenizdeki soruna uygun bir nemlendirici ya da bakım kremi ile göz çevrenizi daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Erken yaşta göz çevresi bakımına başlamak yaşlanma etkilerini geciktirir.

6- Adım: Nemlendirme

İster kuru olsun ister yağlı tüm cilt tipleri neme ihtiyaç duyar. Yalnızca kullanılan nemlendirici çeşidi değişebilir. Bu nedenle cildiniz yağlı olduğundan bu adımı ihmal etmemelisiniz. Yağlı ciltler neme ihtiyaç duyduklarında daha çabuk yağlanırlar. Kuru ciltler ise daha çok kururlar. Cilt bakımı rutininizin son adımı olan nemlendirme aşamasını mümkün olduğunca es geçmemeye özen göstermelisiniz.