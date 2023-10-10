|
Özgün

Dolar kaç TL oldu? 10 Ekim Salı güncel dolar fiyatı

‘Dolar ne kadar oldu, bugün kaç TL?’ sorusu birçok dolar yatırımcısının gündeminde yer aldı. Dün, 27,3600 - 28,1550 bandında hareket eden Dolar/TL günü yüzde 0,3 primle 27,6978'den tamamladı. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0560'tan işlem görüyor. Peki, dolar ne kadar oldu, bugün kaç TL? Dolarda beklentiler ne, yükselecek mi düşecek mi? İşte 10 Ekim Salı dolar, avro ve sterlin güncel fiyatları.

11:34 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Dolar, avro ve sterlin güncel fiyatları 10 Ekim Salı

Dolar, avro ve sterlin güncel fiyatları 10 Ekim Salı

yeni günde birçok yatırımcı tarafından araştırılıyor. 10 Ekim Salı dolar yeni güne yükselişle başladı. Dün, 27,3600 - 28,1550 bandında hareket eden Dolar/TL günü yüzde 0,3 primle 27,6978'den tamamladı. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor. Peki, dolar bugün kaç TL? Dolar düşecek mi? İşte güncel dolar fiyatı.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,7280 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 106,2 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0560'tan işlem görüyor.

AVRO VE STERLİN KAÇ TL?

Avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,2800'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 33,8860'tan satılıyor.

DOLARDA BEKLENTİLER NE DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, küresel piyasalarda, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle oynaklığın arttığını belirterek dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizlikler sürerken, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyon döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Uzun vadeli Hazine tahvillerinin reel getirilerinde son dönemde gerçekleşen artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'de tahvil piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 4,64'e indi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


Altın Fiyatları: Bugün canlı altın kuru ne kadar?
Altın Fiyatları: Bugün canlı altın kuru ne kadar?

Altın fiyatları merak konusu. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.




#Dolar
#avro
#euro
#sterlin
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın Hava Nasıl Olacak? 11 Ekim Salı İl İl Hava Durumu