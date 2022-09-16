Özgün Serbest piyasada dolar, euro güne nasıl başladı? 16 Eylül 2022 döviz fiyatları son durum
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Serbest piyasada dolar, euro güne nasıl başladı? 16 Eylül 2022 döviz fiyatları son durum!

Dolar kuru yatırımcılar arafından yakından takip ediliyor. Döviz piyasasının gözü kulağı 21 Eylül’de Fed’in faiz kararında. dün ABD'de perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin aksine yükselirken, haftalık işsizlik başvuruları 213 binle 5'inci haftasında da düşüş kaydetti. Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kaybıyla 3.363,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2656'dan kapattı. Peki Dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Eylül Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar bugün ne kadar? 16 Eylül Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri,
Dolar euro kuru bugün!

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesinde negatif seyir sürüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından dün Dünya Bankası da yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının eş zamanlı olarak faizleri artırmasının 2023'te küresel resesyon riskini güçlendirdiğini bildirdi. Resesyon riskine karşın Fed'in gelecek hafta en az 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla emtia fiyatları üzerindeki baskı artarken, altının ons fiyatı 1.660 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dolar dün ne kadardı?

Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verileri öncesi Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne satıcılı başladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2656'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılış fiyatları ise merak ediliyor.

Dolar, euro fiyatları ne kadar 16 Eylül 2022 Cuma?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,2690 liradan, avro 18,2280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 18,2670 liradan alınan dolar 18,2690 liradan satılıyor. 18,2260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2280 lira olarak belirlendi. Dün, doların satış fiyatı 18,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 18,2530 lira olmuştu.

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