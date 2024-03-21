|
Özgün

FED'in faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum: Döviz fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizi sabit tutma kararının ardından yeni güne nasıl başladığı merak konusu. Dolar/TL bugün 32,42 TL üzerinden işlem görüyor. Peki Euro ne kadar? İşte döviz kuru fiyatları.

11:35 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:36 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dolar euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar euro ve Sterlin ne kadar?

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle altın fiyatları yükselerek rekor tazeledi. Faiz kararı öncesi dolar ve eurodaki kademeli yükseliş devam etmişti. Dün Dolar/TL, güne 32,41 civarında başlarken, Euro/TL ise 35,57 seviyesinde alıcı bulmuştu. Peki bugün dolar ne kadar? FED faiz kararı sonrası döviz fiyatları ne kadar oldu? Dolar düştü mü, çıktı mı? İşte detaylar.

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 32,4205 TL,

Dolar satış fiyatı 32,4242 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 35,4848 TL,

Euro satış fiyatı 35,4356 TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 41,5700 TL,

Sterlin satış fiyatı 41,5483 TL

#dolar
#dolar kuru
#dolar fiyatı
#euro
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İSG başvuruları için ÖSYM AİS ekranı açıldı! 2024 İSG başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?