ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle altın fiyatları yükselerek rekor tazeledi. Faiz kararı öncesi dolar ve eurodaki kademeli yükseliş devam etmişti. Dün Dolar/TL, güne 32,41 civarında başlarken, Euro/TL ise 35,57 seviyesinde alıcı bulmuştu. Peki bugün dolar ne kadar? FED faiz kararı sonrası döviz fiyatları ne kadar oldu? Dolar düştü mü, çıktı mı? İşte detaylar.