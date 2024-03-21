ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle altın fiyatları yükselerek rekor tazeledi. Faiz kararı öncesi dolar ve eurodaki kademeli yükseliş devam etmişti. Dün Dolar/TL, güne 32,41 civarında başlarken, Euro/TL ise 35,57 seviyesinde alıcı bulmuştu. Peki bugün dolar ne kadar? FED faiz kararı sonrası döviz fiyatları ne kadar oldu? Dolar düştü mü, çıktı mı? İşte detaylar.
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış fiyatı 32,4205 TL,
Dolar satış fiyatı 32,4242 TL
EURO NE KADAR?
Euro alış fiyatı 35,4848 TL,
Euro satış fiyatı 35,4356 TL
STERLİN NE KADAR?
Sterlin alış fiyatı 41,5700 TL,
Sterlin satış fiyatı 41,5483 TL