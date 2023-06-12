Dolar haftanın ilk işlem gününe yükselişme başladı

Evde bakım maaşı nedir; Devlet tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlendirilip takip ettiği maaştır. Evde bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ödeme yapılmaktadır. Evde bakım maaşı ödemeleri gerekli kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Peki, haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı nasıl alınır? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı.