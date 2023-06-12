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Dolar haftanın ilk işlem gününe yükselişme başladı

Dolar/ TL kuru geçtiğimiz hafta başladığı yükseliş trendini sürdürüyor. Piyasalar FED’in 14 Haziran’daki kritik faiz toplantısına kilitlenirken, dolar yeni haftaya rekorla başladı. Dolar/TL yeni haftanın başında 23,65 ile yeni zirveyi gördü. Peki euro ne kadar? Dolar endeksi anlık kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum.

10:02 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dolar bugün ne kadar?

Dolar bugün ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dolar ne kadar?

Geçen haftayı 23,47 seviyesinden kapatan dolar/TL, bu sabah 23,65 ile yeni zirve noktasını gördü. Geçen haftayı 25,27 ile kapatan Euro/TL’de de bu sabah 23,59 seviyesi görüldü. Euro ise 25,4754 TL'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ne kadar oldu?

Yatırımcılar bu hafta ABD enflasyon verileri ve Federal Rezerv'in faiz oranı kararlarını bekliyor. Dolar endeksi pazartesi günü 103.5'in üzerinde sabitlendi. ABD ekonomisine yönelik beklentilerin zayıf gelmesinin ardından Fed'in önümüzdeki toplantıda sıkılaştırma döngüsüne bir ara verme durumunu desteklemesiyle endeks geçen hafta yüzde 0,5 kaybetti.

Piyasalar Fed konusunda ikiye bölünmüş durumda. Belli bir kesim ABD merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutacağını düşünürken kaşıt taraf sıkılaşmaya devam edileceğini düşünüyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

TCMB toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Karar aynı gün saat 14:00'te duyurulacak.

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