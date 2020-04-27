Dr. Ramantan Mouemin Oglou: Ameliyatsız 10 dakikada gençleşmek mümkün

İlerleyen yaşla birlikte elastikiyetini ve canlılığını kaybeden cilt, giderek çizgilenmeye başlayarak ,kırışıp, sarkmalar meydana getirir ... Ancak dolgu uygulamalarıyla yapılan küçük dokunuşlarla; cildinizi ameliyatsız yenileyip, daha genç daha dinç ve daha güzel görünebilirsiniz...

Cildimiz 28 yaş itibari ile yaşlanmaya başlar… Yaş alma sürecinde bağ dokularımızda mevcut olan hyluronik asit zamanla azalır. Sonucunda da cilt daha mat gözükmeye başlar parlaklığı azalır ince çizgilenmezler oluşmaya başlar ve daha ileri dönemlerde sarkmalar gelişir .Ancak günümüzde hyaluronik asit dolgu enjeksiyonlarıyla daha genç ve güzel görünebilirsiniz. Hyaluronik asit; cilt altınadaki dokuları destekliyor, hacim kazandırıyor, üstelik doğal bir görüntü yaratıyor. Özellikle de cerrahi operasyondan çekinenler 10 dk lık bir işlem süresi ile yüz bölgesindeki çizgilenmelerin ve sarkıklık hafifletilmesini sağlayarak gençleşebilecekler .

Hya­lü­ro­nik asit bağ do­ku­su­nun ana ya­pı mad­de­si­dir. Hya­lü­ro­nik asit cil­de can­lı­lı­ğı, par­lak­lı­ğı, ne­mi, to­nu­su, ger­gin­li­ği ve­ren hüc­re mat­rik­si­ni oluş­tu­rur. Cilt­te­ki yaş­lan­ma sü­re­ci hya­lu­ro­nik asi­din 28 yaş­ iti­ba­ren azal­ma­sı ne­de­niy­le hız ka­za­nır. Cilt hya­lu­ro­nik asi­din azal­ma­sıy­la can­lı­lı­ğı­nı, par­lak­lı­ğı­nı, es­nek­li­ği­ni kay­bet­me­ye baş­lar. Nem­li ol­ma­yan, cilt mat­la­şır, kı­rı­şır ve sar­kar. Bu gibi so­run­lar oluş­ma­dan yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ge­cik­tir­mek için de dol­gu­lar­dan fay­da­la­na­bi­li­riz. Dı­şa­rı­dan ve­ri­le­cek saf hya­lu­ro­nik asit yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ge­ri­le­te­cek­tir. Cil­din da­ha genç ,da­ha sağ­lık­lı daha parlak gözükmesini sağlayarak ilerleyen za­ma­na rağ­men da­ha genç kal­ma­sı­nı sağ­lar. Do­ğal dol­gu­lar­da, saf hal­de hya­lu­ro­nik asit­ler var­dır. Bun­lar cilt do­ku­su­nun genç­lik ve­ren kom­po­nent­le­ri­ni uya­ra­rak on­la­rın üre­til­me­si­ni sağ­lar­.