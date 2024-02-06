"Dul ve yetim maaşı ödemeleri yattı mı, ne kadar zamlandı? Şubat ayı zamlı dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ocak ayı ile birlikte emekli aylıklarının zamları belli oldu. Bu emeklilere gelen zamla birlikte birçok kalemde artış görülüyor. Dul ve yetim maaşı da bunlardan bir tanesi oldu. Peki Dul ve yetim maaşı ödemeleri yattı mı, ne kadar zamlandı? İllere göre ödeme takvimi...

EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ: YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİLDİ

Emekliye ek zam 11,68 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşı zammı için müjdeyi verdi. Buna göre SSK, Bağ-Kur,emekli zammı memur emeklisi zam oranı olan yüzde 49,25'e eşitlendi.





Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:





"Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

İşte 2024 zamlı örnek dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

Yüzde 25 hisse olan bir vatandaş:





2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 2.997,52





ZAM: 1655,23





2024- Ocak Ek Ödemeli Maaşı: 4.652,75

50 oranında hissesi olan bir kişi:





2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 5560,00





ZAM: 3.070,23





2024- Ocak- Temmuz Maaşı:8630,23





Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi:





2023- Temmuz Ek Ödemeli Maaş: 7599,56





ZAM: 4196,48





2024- Ocak- Temmuz Maaşı:11796,04

DUL VE YETİM MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ

Dul ve yetim maaşı alanlar ocak ayında önce yüzde 49.25'lik zamdan yararlanacak, zamma rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalırsa, maaş artırılacak. Örneğin, 2023'ün Temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre 1.500 ölüm aylığı alan dul eşin maaşı, 2024'ün Ocak ayında yüzde 49.25 zamla 2.238 TL olacak, ancak yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2.500 liradan düşük olamayacağı için Ocak ayında hesabına 2.500 TL yatacak.

HESAPLARA NE ZAMAN YATIRILACAK?