Reyting Sonuçları Cuma - 19 Şubat 2021

İzleyiciler genel olarak izledikleri yapımların reyting sonuçları oranlarını merak eder. Kimi izleyici bu oranlara göre izleyip izlememe kararı alsa da kimisi çok sevdiği bir yapımın ne derece izlendiğini bilmek ister. Bu nedenle, reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını ve her gün yayınlanan reyting oranları da merakla takip edilir. Biz de sizin için 19 şubat 2021 reyting sonuçları ne durumda araştırdık. Reyting sonuçları Cuma günü için ne durumda, dünün birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt aradık. Konuyla ilgili takibimiz sürüyor. Peki, reyting sonuçları 19 şubat 2021 Cuma sıralaması nasıl? İşte detaylar...

19 ŞUBAT 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

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Dün akşam TV’de yayınlanan yapımların 19 Şubat 2021 reyting sonuçları bilgisi henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Sonuçlar tahmini olarak saat 10 ile 10.30 arasında açıklanacaktır.

19 şubat 2021 reyting sonuçları açıklanmadığından dolayı dilerseniz geçen haftanın reyting sonuçlarına bakabilirsiniz.

Aynı zamanda dün akşam hangi kanalda neler yayınlandı görmek isterseniz onun da detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI – 12 ŞUBAT 2021

Total'de 1.sırada TV8'de yayınlanan "Kırmızı Oda", 2.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı, 3.sırada Kanal D'de ekranlara gelen "Arka Sokaklar" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada ise Fox TV'de yayınlanan "Son Yaz" dizisi yer aldı.

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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

KIRMIZI ODA ESRA EROL'DA ARKA SOKAKLAR MÜGE ANLI İLE TATLI SER HAVA DURUMU RAMO SELÇUK TEPELİ ARKA SOKAKLAR ATV ANA HABER SON YAZ

AB REYTİNG SONUÇLARI

KIRMIZI ODA SELÇUK TEPELİ SON YAZ MÜGE ANLI ES EROL'DA HAVA DURUMU ARKA SOKAKLAR SENİ ÇOK BEKLEDİM RAMO AKINCI DÜN AKŞAM TV’DE: TV YAYIN AKIŞI 19 ŞUBAT 2021

ATV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Kırmızı Oda

Show TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı