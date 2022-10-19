2022 Dünya Kupası ölüm grubu hangisi?

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. DÜnya kupası hazırlıkları sürerken Dünya kupası ölüm grubundaki takımlar merak kazandı.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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DÜNYA KUPASI EN KOLAY GRUPLAR 2022

A Grubu

Katar (48)

Ekvador (44)

Senegal (18)

Hollanda (8)

Katar, FIFA sıralamasında bir hayli düşük sırada yer alsa da ev sahibi olma avantajından dolayı 1. torbada yer aldı.

Ekvador Güney Amerika eleme grubu maçlarını Peru, Kolombiya ve Şili gibi ülkelerin önünde tamamladı. 4. sırada yer alarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Senegal ise Afrika'da Mısır'ı penaltı atışlarıyla mağlup edip turnuvaya adını yazdırdı.

Hollanda grubun açık ara favorisi. Zaten FIFA sıralamasında da en yüksek sırada olan ülke. 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda sıralamada yer alıp 2018 Dünya Kupası'na katılamamış bir ülke için bu grup oldukça iyi bir fırsat.

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H Grubu

Portekiz (9)

Gana (60)

Uruguay (13)

Güney Kore (28)

Play-offlara kalarak oldukça sancılı bir şekilde Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Portekiz için bundan daha iyi kura olamazdı.

1. torbada yer alan ülkeler arasında FIFA sıralamasında en düşük ülke olan Uruguay, rakip olarak ilk 20'de yer alan tek ülke. Katar'daki en düşük sıralamadaki ülke ise Gana. Güney Kore 2010'den beri gruptan çıkamıyor.

Portekiz'de son Dünya Kupası'nda yer alacak birçok yıldız bulunuyor. Ayrıca genç futbolcuların da fazla olması, heyecan verici bir ülkeye dönüşülmesini sağlıyor.

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D Grubu

Fransa (4)

Avustralya (39)

Danimarka (10)

Tunus (30)

Fransa ve Danimarka, D Grubu'nda açık ara Avustralya ve Tunus'un önünde favori. Tunus, 3. torbada yer alan ülkeler arasında en düşük FIFA sıralamasına sahip ülke. Avustralya ise sadece 1 kere gruptan çıkmayı özgeçmişine yazdırabildi.

Fransa ya da Danimarka'dan birinin elenmesi dahi uluslararası büyük bir sürprize neden olur.

2022 DÜNYA KUPASI ÖLÜM GRUBU TAKIMLARI HANGİLERİ?

Görünüşe göre Katar'daki en çekişmeli ve zorlu grup, Avrupa'dan iki eski Dünya şampiyonunun ve Asya'nın en güçlü ekibinin yer aldığı E Grubu olacak.

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İspanya, 2010'da Dünya Kupası zaferini tadarken Almanya, 2014'de bu turnuvada dördüncü şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca her iki ülke de 2014 ve 2018'de gruplarda zorlandı.

İspanya ile Almanya turnuvanın favori ülkelerinden ama Japonya karşısında dikkatli olmalılar. Keza Japonya da Asya'nın güçlü ekiplerinden.

Gruba, play-off karşılaşmalarının ardından Kosta Rika da katıldı.

Kosta Rika, 2014'te İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın yer aldığı gruptan lider olarak çıkmıştı.

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