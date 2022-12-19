2022 Dünya Kupası'nda para ödülleri belli oldu!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı’nda Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Muhteşem final nefes kesti. Arjantin müthiş başladı, Lionel Messi (P) ve Angel Di Maria'yla 2-0 yaptı. Tangocular, Fransa’ya oyun olarak da büyük üstünlük kurdu, pozisyon vermedi.

Dakikalar 80’i gösterdiğinde her şey değişti. Mbappe önce kazanılan penaltıyı gole çevirdi, 1 dakika sonra harika bir vuruşla dengeyi sağladı. Maç 2-2’yle uzatmalara gitti. Heyecan hiç dinmedi. Arjantin, 108’de Messi’yle yine öne geçti. Fransa, 118’de Mbappe’nin penaltısıyla bir kez daha eşitliği getirdi. Penaltılarda kupanın sahibi olan Arjantin, 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi.

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Arjantin'de primi kaptılar

Fransa, eğer unvanını korumayı başarsaydı, oyunculara kişi başı 1 milyon Euro verilecekti. Fakat olmadı, oyuncular ikincilik sonrası adam başı 500'er bin Euro kazandılar. Şampiyonluğa ulaşan Arjantinli oyunculara ise bu başarılarından dolayı 1.3 milyon Euro ödenecek. FIFAda şampiyona yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.

En iyiler ödüllerini aldı

Kupa seremonisi öncesinde 2022 Dünya Kupası’nda en iyi genç oyuncu, altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödüllerini kazanan isimler şöyle:

En İyi Genç Oyuncu: Enzo Fernandez

Altın Eldiven: Emiliano Martinez

Altın Ayakkabı: Kylian Mbappe

Altın Top: Lionel Messi

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