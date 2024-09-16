Dünya Ozon Günü nedir? Dünya ozon günü ne zaman, hangi tarihte kulanıyor?

Dünya Ozon Tabakasını Koruma Günü, her yıl 16 Eylül tarihinde kuıtlanır. Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Eylül 1994 tarihinde kabul edilip 1995 yılında kutlanmaya başlandı. Bu tarih aynı zamanda, 1987 yılında imzaya açılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokülü'nün de imza tarihi olması sebebiyle önemlidir. Protokolün imzalanmasından 30 yıl sonra ozon tabakasındaki deliğin kapandığı belirlenmiştir. Bu gün, ozon tabakasının incelmesi konusunda bilinç oluşturmak, ozon tabakasının korunmasına dikkat çekmek ve bilgilendirmek amacıyla çeşitli aktivitelerle kutlanan bir gündür. Türkiye'de 2010 yılından itibaren Dünya Ozon Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.